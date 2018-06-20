У Львові депутат пообіцяв "жорстоко бити" людей, які стерли його ім’я з лавки

У Львові невідомі стерли з лавки в одному з мікрорайонів ім’я та прізвище депутата від партії "Свобода" Андрія Карбовника.

У відповідь на такі дії депутат ЛМР виклав у Facebook допис з погрозами.

Карбовник пообіцяв "жорстоко бити" недоброзичливців і побажав їм "здохнути". Також він назвав невідомих "ушльопками", "виб**дками", "урбаністами" та "хіпстерськими с**кунами".

Депутат відзначив, що встановив лавки за власні кошти на прохання виборців.

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У коментарі ZAXID.NET Карбовник розповів, що підозрює певних осіб у спробі стерти його ім'я з лавки, однак імена називати відмовився.

Він відзначив, що це не перша спроба пошкодити об'єкти, які він власним коштом встановив на районі.

Розумієте, це вже просто дістало. Я зробив це на випередження, щоб вони не думали далі це ламати. Допис видимий лише серед друзів, а публічно чи персонально я нікому не погрожував. Однак якщо свідомі громадяни будуть проходити повз, коли хтось буде нищити лавки, то їм ніхто не може заборонити наваляти хуліганам. Нижче спини накопати, розумієте?

– додав Карбовник.