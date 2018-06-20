У Львові депутат пообіцяв "жорстоко бити" людей, які стерли його ім’я з лавки
У Львові невідомі стерли з лавки в одному з мікрорайонів ім’я та прізвище депутата від партії "Свобода" Андрія Карбовника.
У відповідь на такі дії депутат ЛМР виклав у Facebook допис з погрозами.
Карбовник пообіцяв "жорстоко бити" недоброзичливців і побажав їм "здохнути". Також він назвав невідомих "ушльопками", "виб**дками", "урбаністами" та "хіпстерськими с**кунами".
Депутат відзначив, що встановив лавки за власні кошти на прохання виборців.
Він відзначив, що це не перша спроба пошкодити об'єкти, які він власним коштом встановив на районі.
Розумієте, це вже просто дістало. Я зробив це на випередження, щоб вони не думали далі це ламати. Допис видимий лише серед друзів, а публічно чи персонально я нікому не погрожував. Однак якщо свідомі громадяни будуть проходити повз, коли хтось буде нищити лавки, то їм ніхто не може заборонити наваляти хуліганам. Нижче спини накопати, розумієте?
– додав Карбовник.