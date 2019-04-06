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      У Львові до Великодня завершать демонтаж незаконної багатоповерхівки

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      У Львові зносять 7-поверховий самобуд
      У Львові зносять 7-поверховий самобуд

      Вкінці березня у Львові почали зносити 7-поверховий самобуд. Це – перший в Україні випадок примусового знесення багатоквартирного будинку такого розміру.

      Так, роботи на вулиці Личаківській,259 відбуваються уже 2 тижні і триватимуть ще стільки ж. Станом на 5 квітня вже знесені покрівля і проводиться руйнація ненесучих будівельних конструкцій. Також 5 квітня до робіт залучили 26-тонну техніку.

      "Держава є там, де є закон, де є сила закону. Цей будинок був збудований без жодного дозвільного документу з боку міста. Ми прийняли політичне рішення, що цей будинок має бути знесений, бо він збудований з порушенням всіх норм чинного законодавства. До Великодня все має бути зачищено. Це – перший раз в історії української незалежності ми маємо чітке виконання закону. Це – меседж всім забудовникам у місті та в Україні – якщо ви будете порушувати закон, на вас чекає така ж доля, як цей будинок", – прокоментував знесення будинку міський голова Львова Андрій Садовий.

      Андрій Садовий також додав, що земельна ділянка під забудовою перебуває у приватній власності.

      "Оскільки ми витрачаємо зараз бюджетні кошти на демонтаж цієї будівлі, то будемо мати наступний позов до власника ділянки. Я думаю, що ми відсудимо її у власність громади, і вже потім громада прийматиме рішення, що тут має бути. Можливо, це буде дитячий чи спортивний майданчик. Однак жодних незаконних будівель тут не буде", – наголосив Андрій Садовий.

      За інформацією Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові, ТзОВ "Лідер Моноліт" розпочав будівельні роботи без отримання вихідних даних — містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, без належним чином розробленого та затвердженого проекту на будівництво, а також було внесено недостовірні дані в декларацію про початок виконання будівельних робіт, в результаті чого реєстрацію вказаної декларації на початок виконання будівельних робіт було скасовано. ТзОВ "Лідер Моноліт" не мав документа на право виконання будівельних робіт.

      У 2016 році Інспекція ДАБК у Львові подала позовну заяву до Личаківського районного суду про знесення самочинно збудованого об’єкта — багатоквартирного житлового будинку із офісними приміщеннями на першому рівні на вул. Личаківській, 259 у Львові.

      Вже у 2017 році постановою Личаківського районного суду м. Львова адміністративний позов Інспекції про знесення було задоволено повністю. Відтак, самочинну забудову мали знести, а Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Моноліт"мало компенсувати всі витрати, пов'язані зі знесенням цього об'єкта.


      Знесення 7-поверхового самобуду у Львові

      Натомість ТзОВ "Лідер Моноліт" подало апеляційну скаргу на згадану постанову суду першої інстанції.

      В результаті восьмий апеляційний адміністративний суд погодив постанову Личаківського районного суду і залишив її без змін. Відтак, Інспекція ДАБК виграла рішення.

      Це вперше у Львові, коли Інспекція ДАБК отримала перемогу в суді з позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта.

      Після отримання виконавчого документу, Інспекція вжила заходи щодо виконання цього рішення суду.

      Відтак, за інформацією начальника Личаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, понад 2,5 місяці триває виконавче провадження щодо знесення будівлі.

      Роботи щодо знесення відбуваються уже два тижні і триватимуть ще близько двох тижнів. Було надано боржнику термін для самостійного виконання, однак боржник його не виконав, тому були вжиті штрафні санкції. Подано заяву щодо відповідача до правоохоронних органів. Станом на сьогодні знесено покрівлю і проводиться руйнація не несучих будівельних конструкцій. Забудовнику скеровувалися процесуальні документи за адресою.


      Знесення самобуду у Львові

      Нагадаємо, фінансування знесення здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконує підрядна організація. Виділено понад 2 мільйони гривень на авансування додаткових витрат виконавчого провадження. Знесення усієї будівлі буде тривати від місяця до двох місяців.

      Як повідомили в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові, земельна ділянка була відведена ЛМР для обслуговування індивідуального житлового будинку площею 1000 квадратних метрів, ще в 1995 році. Збудована з порушеннями багатоповерхівка має сім поверхів, проте жодна квартира в будинку не продана.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий
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