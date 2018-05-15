У Львові екстрено сів літак: відома причина

Вночі проти вівторка, 15 травня, екстрену посадку у Львові здійснив літак норвезької авіакомпанії Norwegian B737, який виконував рейс з Анталії до Осло. Причиною екстреної посадки літака стало те, що одна з його пасажирок знепритомніла.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на працівника прес-служби Міжнародного аеропорту "Львів".

Так, літак здійснив посадку на запасній смузі. На місце прибули необхідні служби технічної допомоги та медична бригада.

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Медики надали допомогу жінці, яка знепритомніла, та оглянули інших пасажирів. Четверо із них – хвора та її чоловік і літня пара, якій було погано під час перельоту, залишились у Львові. Решта пасажирів вилетіли до Осло.