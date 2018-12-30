У Львові хірурга звинуватили у роботі нетверезим

Головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові, Іван Богдан, прийшов на операцію до військового, перебуваючи у нетверезому стані.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на свої джерела.

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За інформацією, яку повідомили свідки інциденту, у п’ятницю, 28 грудня, Богдан прийшов на операцію до бійця у стані алкогольного сп’яніння.

"Нетверезий стан лікаря помітив анестезіолог, який зробив йому зауваження. Після цього Іван Богдан попросив анестезіолога та медсестру покинути палату. Працівники госпіталю одразу звернулись до в.о. начальника госпіталя Василя Зайцева. Коли Зайцев разом із анестезіологом та медсестрою зайшли у палату, Іван Богдан уже зробив надріз на тілі бійця, однак операцію розпочати не встиг. Богдана терміново відсторонили від пацієнта, а операцію відклали на 29 грудня", – пише видання.



Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Зазначається, що лікарю запропонували здати аналіз крові на вміст алкоголю, однак він відмовився. Відтак троє присутніх медиків склали на місці акт, у якому засвідчили стан алкогольного сп’яніння у лікаря.

У розмові із ZAXID.NET в.о. начальника госпіталя Василь Зайцев спочатку заперечив, що такий інцидент відбувся у госпіталі. Зокрема, у першій розмові з журналісткою ZAXID.NET Зайцев назвав інформацію про ситуацію із лікарем Богданом "провокацією". Пізніше, під час другої розмови із журналісткою ZAXID.NET, Зайцев вже не заперечував інциденту, який трапився у госпіталі.

"Проводиться службове розслідування по тому факту, який був опублікований у ЗМІ. Про результати повідомимо через кілька днів", — заявив Зайцев.

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