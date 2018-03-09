У Львові іномарка в’їхала у "швидку": постраждав лікар
На перехресті проспекту Чорновола та вулиці Лінкольна у Львові вранці 9 березня трапилася аварія – водій BMW на швидкості влетів у карету швидкої допомоги.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Внаслідок ДТП 33-річний лікар "швидкої" отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
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Наразі встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження
Джерело: 24 Канал
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