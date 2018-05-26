У Львові лікарі перинатального центру перекрили дорогу, протестуючи проти звільнення

У Львові лікарі найбільшого пологового будинку області заблокували дорогу, протестуючи проти звільнення колег. Працівники перинатального центру не згодні із звільненням чотирьох лікарів.

Їх вигнав з роботи голова Львівської облдержадміністраці Олег Синютка після інспекції будівлі за те, що в лікарні нібито повно недоліків після ремонту.

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Звільнені лікарі запевняють, що говорили будівельникам і керівництву лікарні про погану роботу. Однак їх не чули. Тож тепер своє право на працю відстоюватимуть у суді.

Відео: лікарі перинатального центру протестують у Львові

А їх колеги перекрили дорогу на знак протесту біля Обласного управління охорони здоров‘я.

Я лікар-анастезіолог, я знаю свою роботу. Але будівельних робіт не знаю. І я думаю, що це перекладання відповідальності і бажання зробити лікарів цапами відбувайлами у цій ситуації,

– прокоментував лікар-анастезіолог Олександр Лехновський.

Відео: лікарі перинатального центру протестують у Львові

Зазначимо, Обласний перинатальний центр – найбільший пологовий будинок Львівщини, що спеціалізується на складних випадках. У квітні його урочисто відкрив президент Петро Порошенко. Хоча це мав зробити ще його попередник. Однак, Революція Гідності зірвала плани Януковича. Нова ж влада майже три роки збирала гроші на реконструкцію. Зрештою, ремонт перинатального центру затягнувся на 5 років і обійшовся у понад 130 мільйонів гривень.