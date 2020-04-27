19:52
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      У Львові лікарям, які захворіли на COVID-19, заплатять по 20 тисяч гривень, – Садовий

      - Читать новость на русском
      Коронавірус у Львові: хворим на COVID-19 лікарям заплатять гроші
      Садовий про карантин у Львові / 24 канал

      Станом на 27 квітня коронавірус на Львівщині підтвердили у 358 людей, з них – 27 медичних працівників. Мер Львова заявив, що вони отримають фінансову допомогу від міста.

      Відповідне розпорядження Андрій Садовий підписав 27 квітня, зазначив мер Львова у телеграмі.

      Актуально Садовий: Такого порядку на ринках, як під час карантину, ще ніколи не було

      У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус. Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя,
      – написав Садовий.

      Днями Садовий повідомив, що за квітень до бюджету Львова не надійде приблизно 70 мільйонів гривень. Тому у міськраді скротять кількість співробітників.

      Коронавірус у Львові: головне

      • Станом на 27 квітня на Львівщині зафіксували 358 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 людина у Львові одужали, ще 12 – померли.
      • Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Гроші Лікарня Новини Львова Коронавірус в Україні Здоров'я Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Глобальна економічна шахівниця та Україна
      сьогодні , 19:00 Глобальна економічна шахівниця та Україна
      Тимур Чмерук
      Карантин та церква в Україні: чому свята стали випробуванням
      сьогодні , 18:26 Карантин та церква в Україні: чому свята стали випробуванням