У Львові лунали сирени тривоги: стали відомі причини

У Львові ввечері понеділка, 25 грудня, запрацювали сирени оповіщення. До цього повідомлення про навчальну тривогу у місті не було.

Згодом стало відомо, що оповіщення ввімкнулося через збій системи. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

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"За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури "Укртелекому". Зараз на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації", – повідомили в управлінні.

Відтак, оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій.

Проводиться розслідування, викликано спеціалістів "Укртелекому".