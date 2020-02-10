У Львові люди побили п’яного пасажира літака – відео

На борту літака сталась сутичка, обуренні пасажири самостійно намагались зняти п’яного чоловіка з рейсу, але він чинив опір.

У літаку компанії SkyUp чоловік напідпитку затримував виліт. Літак прямував зі Львова до Києва. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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На відео видно, як кілька чоловіків вимагають покинути літак нетверезого пасажира. Через деякий час, словесний конфлікт переріс у бійку. Кілька чоловіків, використовуючи нецензурну лексику, побили нетверезого пасажира. Один з учасників вибив йому зуби.

Проблемного пасажира зняли з рейсу після того, як втрутилися співробітники аеропорту.

Обережно, нецензурна лексика. Люди побили п'яного пасажира, який затримував виліт – відео:

Павло Фіщук, який відзняв конфлікт на відео, розповів, що компанія нетверезих чоловіків почали конфліктувати з іншими пасажирами ще під час реєстрації. Він додав, що охорона аеропорту зняла з рейсу двох чоловіків. Ще один залишився в літаку і чинив опір. На місце події була охорона аеропорту і поліція.

Фіщук зазначив, що через інцидент літак затримався у Львові на 2,5 години.