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      У Львові люди побили п’яного пасажира літака – відео

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      Пасажира літака побили люди, бо він затримував рейс / news.yahoo.com

      На борту літака сталась сутичка, обуренні пасажири самостійно намагались зняти п’яного чоловіка з рейсу, але він чинив опір.

      У літаку компанії SkyUp чоловік напідпитку затримував виліт. Літак прямував зі Львова до Києва. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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      На відео видно, як кілька чоловіків вимагають покинути літак нетверезого пасажира. Через деякий час, словесний конфлікт переріс у бійку. Кілька чоловіків, використовуючи нецензурну лексику, побили нетверезого пасажира. Один з учасників вибив йому зуби.

      Проблемного пасажира зняли з рейсу після того, як втрутилися співробітники аеропорту.

      Обережно, нецензурна лексика. Люди побили п'яного пасажира, який затримував виліт – відео:

      Павло Фіщук, який відзняв конфлікт на відео, розповів, що компанія нетверезих чоловіків почали конфліктувати з іншими пасажирами ще під час реєстрації. Він додав, що охорона аеропорту зняла з рейсу двох чоловіків. Ще один залишився в літаку і чинив опір. На місце події була охорона аеропорту і поліція. 

      Фіщук зазначив, що через інцидент літак затримався у Львові на 2,5 години.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Львова авіація
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