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      У Львові четверо людей з собакою застрягли в ліфті на 8 годин

      670 Читать новость на русском
      У Львові люди з собакою застрягли в ліфті на 8 годин
      У Львові люди з собакою застрягли в ліфті на 8 годин / www.facebook.com/toribal

      У Львові жителі одного з будинків сім з половиною годин провели в підйомнику. Троє чоловіків та жінка, хвора на діабет, постійно дзвонили в усі можливі служби. Проте, все було марно. Лише після того, як приїхали правоохоронці, їм вдалося вибратися з пастки.

      О 9 ранку вони встигли піднятись лише на два метри, коли світло вимкнулось і ліфт застряг.

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      "Я зразу не дізналась, тому що там поганий зв'язок, все почало підніматись на вуха і ми зрозуміли, що вони застрягли. Люди практично без їжі, води,  і немає куда в туалет сходити", – розповіла дружина потерпілого Марія Процюк.

      Невеличка щілина у ліфтовій шахті – ось і весь зв'язок із зовнішнім світом. Перші години було освітлення, згодом і воно зникло. Троє чоловіків і жінка із діабетом трималися мужньо.

      застрягли у лфіті ліфт
      Щілина – єдина можливість зв'язку зі світом

      Найгірше було чотирилапому другу.

      ліфт застрягли
      Найгірше у ліфті було собаці

      Люди скаржаться, що на їхні дзвінки відгукнулись лише поліцейські.

      Ми на місці вже третю годину, проте генератора і взагалі нічого немає. Говорили, що за 15 хвилин відкриють, але пройшло три години і нічого нема,
      – розповів співробітник поліції Юрій Солтис.

      Після довгоочікуваного визволення медики одразу надали допомогу жінці. Тим часом представники компанії та ліфтери семигодинний полон пояснили так.

      "Не спрацювала система аварійного доїзду кабіни. Якби вона спрацювала, ліфт би доїхав до найближчої зупинки і відкрились би двері", – сказав керівник компанії з обслуговування ліфта Андрій Дмитрук.

      Деякі із бранців готові скаржитись та відстоювати свої права. Поміж тим світла у середу не було в цілому районі.

      blog_ava
      Жінка, яку разом з донькою хотіли вбити під Києвом, раніше замовила побиття свого чоловіка
      21 серпня
      7749
      Теги: Новини України Новини Львова Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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