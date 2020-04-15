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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У Львові на коронавірус протестували 500 священників, – Садовий

      - Читать новость на русском
      Садовий про тестування у Львові / 24 канал

      Андрій Садовий повідрмив, що у Львові запрацювала нова лабораторія, що дозволяє збільшити кількість тестувань, У першу чергу на COVID-19 тестують священників та правоохоронців.

      Зразки для аналізу взяли у 500 священників та понад 500 поліцейських, написав мер Львова у телеграмі.

      Важливо Вихід з карантину на сьогодні є недоцільним, – очільник МОЗ

      Він додав, що станом на 16 квітня у Львові протестують 500 священників, понад 500 працівників поліції.

      У лабораторії Львівського військового госпіталю почали робити ПЛР-тестування. Це вже третя лабораторія у Львові, яка діагностує коронавірус. Таким чином ми можемо робити 270 ПЛР-тестів на день. Наразі цього достатньо для перевірки усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19,
      – зауважив Садовий.

      Що відомо про ситуації з коронавірусом у Львові

      • Станом на 15 квітня на Львівщині зафіксували 152 випадки захворювання на коронавірус, з них 6 людей у Львові одужали, ще 6 – померли.
      • 7 людей у важкому стані в реанімації, 3 з них на штучній вентиляції легенів.
      • Загалом у лікарні перебувають 87 людей.

      Якщо ми будемо упродовж двох тижнів тримати чіткий карантин, то, я думаю, десь у середині травня вже можна буде послаблювати умови карантину. Але наголошую – це рішення буде ухвалювати уряд,
      – резюмував мер Львова.

       

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Тести на коронавірус Карантин в Україні 2020 Андрій Садовий Новини Львова
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