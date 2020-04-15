У Львові на коронавірус протестували 500 священників, – Садовий

Андрій Садовий повідрмив, що у Львові запрацювала нова лабораторія, що дозволяє збільшити кількість тестувань, У першу чергу на COVID-19 тестують священників та правоохоронців.

Зразки для аналізу взяли у 500 священників та понад 500 поліцейських, написав мер Львова у телеграмі.

Важливо Вихід з карантину на сьогодні є недоцільним, – очільник МОЗ

Він додав, що станом на 16 квітня у Львові протестують 500 священників, понад 500 працівників поліції.

У лабораторії Львівського військового госпіталю почали робити ПЛР-тестування. Це вже третя лабораторія у Львові, яка діагностує коронавірус. Таким чином ми можемо робити 270 ПЛР-тестів на день. Наразі цього достатньо для перевірки усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19,

– зауважив Садовий.

Що відомо про ситуації з коронавірусом у Львові

Станом на 15 квітня на Львівщині зафіксували 152 випадки захворювання на коронавірус, з них 6 людей у Львові одужали , ще 6 – померли.

на коронавірус, з них , ще 7 людей у важкому стані в реанімації, 3 з них на штучній вентиляції легенів.

в реанімації, 3 з них на штучній вентиляції легенів. Загалом у лікарні перебувають 87 людей.

Якщо ми будемо упродовж двох тижнів тримати чіткий карантин, то, я думаю, десь у середині травня вже можна буде послаблювати умови карантину. Але наголошую – це рішення буде ухвалювати уряд,

– резюмував мер Львова.