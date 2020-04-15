У Львові на коронавірус протестували 500 священників, – Садовий
Андрій Садовий повідрмив, що у Львові запрацювала нова лабораторія, що дозволяє збільшити кількість тестувань, У першу чергу на COVID-19 тестують священників та правоохоронців.
Зразки для аналізу взяли у 500 священників та понад 500 поліцейських, написав мер Львова у телеграмі.
Важливо Вихід з карантину на сьогодні є недоцільним, – очільник МОЗ
Він додав, що станом на 16 квітня у Львові протестують 500 священників, понад 500 працівників поліції.
У лабораторії Львівського військового госпіталю почали робити ПЛР-тестування. Це вже третя лабораторія у Львові, яка діагностує коронавірус. Таким чином ми можемо робити 270 ПЛР-тестів на день. Наразі цього достатньо для перевірки усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19,
– зауважив Садовий.
Що відомо про ситуації з коронавірусом у Львові
- Станом на 15 квітня на Львівщині зафіксували 152 випадки захворювання на коронавірус, з них 6 людей у Львові одужали, ще 6 – померли.
- 7 людей у важкому стані в реанімації, 3 з них на штучній вентиляції легенів.
- Загалом у лікарні перебувають 87 людей.
Якщо ми будемо упродовж двох тижнів тримати чіткий карантин, то, я думаю, десь у середині травня вже можна буде послаблювати умови карантину. Але наголошую – це рішення буде ухвалювати уряд,
– резюмував мер Львова.
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