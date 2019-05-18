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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У Львові на Ратуші відкрили вуличний вказівник кримськотатарською мовою: фото і відео

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      Вказівник кримськотатарською мовою на львівській Ратуші
      Вказівник кримськотатарською мовою на львівській Ратуші / Маркіян Лисейко

      У Львові 18 травня відбулись пам’ятні заходи, присвячені 75-тій річниці депортації кримськотатарського народу з історичної батьківщини. Зокрема, біля Центру туристичної інформації відкрили символічний вуличний знак до пам’ятної дати – напис "площа Ринок, 1" трьома мовами, в тому числі кримськотатарською.

      На площі Ринок також реквіємом та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар. Там презентували і виставку картин кримськотатарського художника, а ще організували флешмоб "Крим-Україна-Європа", повідомили у міській раді Львова.

      Читайте також: Річниця депортації кримських татар: що про трагедію пишуть українські політики

      Під час відкриття таблички міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що Крим завжди був і є українським.

      Тут є написи трьома мовами: українською, англійською та кримськотатарською. Я б хотів, щоб усі кримські татари знали, що Львів – це місто, яке буде боротися за право кримських татар жити у вільній Україні, щоб Крим завжди був українським,
      – сказав Садовий.

      Він також нагадав, що жителі Галичини теж проходили репресії минулого століття, коли людей вивозили десятками тисяч у концтабори та переслідували. Але галичани вижили. Тож мер Львова переконаний, що Крим завжди буде Україною, і кримські татари завжди почуватимуться в Україні, як вдома.

      Дивіться фото з відкриття вуличного вказівника кримськотатарською мовою: (фото Маркіяна Лисейка та Zaxid.net)

      Керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов подякував львів’янам за підтримку. Він відзначив, що це місто, де завжди панує дух толерантності, свобода думок та слів.

      "Ви близькі нам, бо знаєте, що таке – боротьба за власну землю та віру. Сьогодні день, коли потрібні просто підтримка і рух далі. Дякуємо за пам’ятку. Ми – разом! Крим – це Україна, і наш шлях у майбутнє буде також разом", – сказав Абкелямов.

      Дивіться відео, як на львівській Ратуші відкривали вказівник:

      Також на площі перед Ратушею відкрили тематичну виставку картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії "Унутма!" ("Не забувай!"). Виставка присвячена депортації кримських татар з історичної батьківщини у травні 1944 року. Виставка триватиме упродовж дня.

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      Теги: Новини України Новини Криму Історія Кримські татари Новини Львова Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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