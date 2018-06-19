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У Львові на відео зняли пару ймовірних наркоманів, яка кололись на очах у дитини

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У Львові пара кололась на очах у дитини
У Львові пара кололась на очах у дитини / Скріншот з відео

У Львові між готелем "Супутник" і "Аквапарком" камери відеоспостереження зняли те, як жінка у присутності дитини робить внутрішньовенну ін’єкцію чоловікові. Перед цим пара з настороженістю оглянулася довкола, щоб, імовірно, перевірити, чи немає перехожих.

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"І як такі батьки можуть бути!? Біля дитини колотися. Дитину дуже шкода. Інформацію з відео передано дільничному цього району, також інформацію – де саме бачили люди її біля ТЦ, де вона жебракує", – мовиться у повідомленні депутата.

Читайте також: Псевдореабілітаційні центри: чому нарко- та алкозалежні потрапляють у справжнє пекло

 

Теги: Новини України Наркотики Новини Львова Діти Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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