16:11
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      У Львові на залізничній колії виявили тіло військового ЗСУ: деталі і фото

      1171 Читать новость на русском
      Тіло підполковника Олексія Тропова знайшли на залізничній колії у Львові
      Тіло підполковника Олексія Тропова знайшли на залізничній колії у Львові / колаж 24 каналу

      У ніч на 11 листопада у Львові на залізничній колії знайшли тіло загиблого підполковника ЗСУ Олексія Тропова. У департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що його смерть імовірно наступила через зіткнення з протягом.

      Олексій Тропов понад 25 років проходив службу у Збройних силах України, повідомили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

      До слова: Жорстоке побиття атовця у Києві: до справи може бути причетним син його дружини

      Під час проходження служби Олексій зарекомендував себе професіоналом своєї справи, надійним другом, добрим побратимом та патріотом України. Командування та особовий склад Військової служби правопорядку Збройних Сил України висловлює співчуття родині покійного та поділяє її горе,
      – повідомили у Службі правопорядку.

      blog_ava
      Яке найпоширеніше прізвище в Україні та країнах ЄС: дослідження
      сьогодні
      10934
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Львова Жертви Залізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      сьогодні , 16:00 Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      Богдан Мірошниченко 179
      Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      сьогодні , 15:00 Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      Дмитро Дубілет 228
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сьогодні , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 493
      Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті
      сьогодні , 13:00 Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті
      Василь Денисюк 642
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сьогодні , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2774
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук