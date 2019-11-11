У Львові на залізничній колії виявили тіло військового ЗСУ: деталі і фото

У ніч на 11 листопада у Львові на залізничній колії знайшли тіло загиблого підполковника ЗСУ Олексія Тропова. У департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що його смерть імовірно наступила через зіткнення з протягом.

Олексій Тропов понад 25 років проходив службу у Збройних силах України, повідомили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

До слова: Жорстоке побиття атовця у Києві: до справи може бути причетним син його дружини

Під час проходження служби Олексій зарекомендував себе професіоналом своєї справи, надійним другом, добрим побратимом та патріотом України. Командування та особовий склад Військової служби правопорядку Збройних Сил України висловлює співчуття родині покійного та поділяє її горе,

– повідомили у Службі правопорядку.