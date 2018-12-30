У Львові авто на єврономерах на смерть збило молоду жінку, водій втік

У неділю вранці, 30 грудня, у Львові автомобіль BMW на єврономерах в’їхав у зупинку громадського транспорту на площі Франка. Внаслідок наїзду загинула 25-річна жителька Жидачівського району Львівщини.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

За словами очевидців аварії, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, покинувши своє авто за кількасот метрів від зупинки.

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На місці аварії працюють слідчі, які встановлюють обставини наїзду. На розташованих на цій вулиці магазинах є камери спостереження, які могли зафіксувати момент в’їзду авто у зупинку.

Поліцейські закликають очевидців аварії допомогти із пошуками водія.