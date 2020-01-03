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      У Львові накрили склад контрабандного одягу

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      Правоохоронці затримали контрабандистів брендового товару / unibrand.com.mx

      Чоловіки на постійній основі ввозили із Польщі на територію Львівщини брендовий одяг і не сплачували податки.

      58-річний громадянин Італії та двоє українців 34 та 43 років ввозили до Львівської області брендовий товар із Польщі, повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

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      Одяг продавали вроздріб і гуртом через інтернет-магазин по всій території країни. Правоохоронці знайшли склад такої продукції, що реалізовувалась без урахування державних інтересів.

      позамитний мультібренд прокуратура Львова
      Позамитний мультибренд / Фото: Прокуратура Львівської області

      позамитний мультибренд прокуратура Львова
      Позамитний мультибренд / Фото: Прокуратура Львівської області

      Чоловіки мають можливість отримати звільнення від кримінальної відповідальності у разі сплати податків.

      Склад позамитного мультибренду – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Контрабанда Новини Львова
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