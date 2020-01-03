У Львові накрили склад контрабандного одягу
Чоловіки на постійній основі ввозили із Польщі на територію Львівщини брендовий одяг і не сплачували податки.
58-річний громадянин Італії та двоє українців 34 та 43 років ввозили до Львівської області брендовий товар із Польщі, повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.
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Одяг продавали вроздріб і гуртом через інтернет-магазин по всій території країни. Правоохоронці знайшли склад такої продукції, що реалізовувалась без урахування державних інтересів.
Позамитний мультибренд / Фото: Прокуратура Львівської області
Позамитний мультибренд / Фото: Прокуратура Львівської області
Чоловіки мають можливість отримати звільнення від кримінальної відповідальності у разі сплати податків.
Склад позамитного мультибренду – відео: