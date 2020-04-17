У Львові найкраще дотримуються карантину, – Садовий

Станом на 17 квітня на Львівщині зафіксували 203 випадки захворювання на коронавірус. Андрій Садовий заявив, що львів'яни найкраще дотримуються карантину.

Мер Львова подякував мешканцям міста за те, що вони розуміють важливість дотримання карантину. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

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Окрім того, Садовий наголосив, що на Великдень у храмах Львова будуть лише священники.

Ми мали декілька зустрічей з усіма єпископами різних конфесій, і спільно дійшли до твердої позиції, що у храмах будуть лише священники. Богослужіння проводитимуть онлайн і паски можна посвячувати вдома,

– зауважив мер Львова.

Також він додав, що місто скеровує свої зусилля на те, щоб захистити та підтримати медиків. Тому до Великодня лікарям виплатили по 10 тисяч допомоги.

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