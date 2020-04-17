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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Львові найкраще дотримуються карантину, – Садовий

      - Читать новость на русском
      Садовий про карантин у Львові / 24 канал

      Станом на 17 квітня на Львівщині зафіксували 203 випадки захворювання на коронавірус. Андрій Садовий заявив, що львів'яни найкраще дотримуються карантину.

      Мер Львова подякував мешканцям міста за те, що вони розуміють важливість дотримання карантину. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

      Важливо У Львові на коронавірус протестували 500 священників, – Садовий

      Окрім того, Садовий наголосив, що на Великдень у храмах Львова будуть лише священники.

      Ми мали декілька зустрічей з усіма єпископами різних конфесій, і спільно дійшли до твердої позиції, що у храмах будуть лише священники. Богослужіння проводитимуть онлайн і паски можна посвячувати вдома,
      – зауважив мер Львова.

      Також він додав, що місто скеровує свої зусилля на те, щоб захистити та підтримати медиків. Тому до Великодня лікарям виплатили по 10 тисяч допомоги. 

      Коронавірус у Львові: що відомо

      • Станом на 17 квітня на Львівщині зафіксували 203 випадки захворювання на коронавірус, з них 11 людей у Львові одужали, ще 8 – померли.
      • За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1025 людей, госпіталізовані — 277, на амбулаторному лікуванні — 748 осіб, виписані — 183 особи.
      • Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
      • Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
      • У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
       

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини Львова Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гроші Релігія Великдень Андрій Садовий Новини України
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