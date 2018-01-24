У Львові не розминулися маршрутка та мікроавтобус, є постраждалі
01:37, сьогодні 408 Читать новость на русском
Після обіду 24 січня на вулиці Шевченка у Львові зіткнулися вантажного мікроавтобуса Mercedes та рейсовий автобус "Газель".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Автобус слідував за маршрутом №131. За попередньою інформацією троє пасажирів маршрутки госпіталізували.
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Правоохоронці вирішують питання щодо відкриттся кримінального провадження.
Джерело: 24 Канал
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