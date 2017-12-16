У Львові невідомі влаштували полювання на гральний бізнес: розтрощили кілька закладів
16 грудня група невідомих у масках розтрощили одразу кілька гральних закладів у Львові. Вони увірвалися до приміщень трьох гральних закладів і пошкодили обладнання та втекли.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області, пише УНІАН.
Постраждалих внаслідок інцидентів немає. Сума збитків встановлюється. Нині поліція проводить заходи з метою встановлення причетних до погромів.
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У той же час на сайті "Національного корпусу" є інформація, що у Львові активісти Національного корпусу Львівщини спільно з активістами національних дружин закривають незаконні гральні зали, які "сплачують податки Російській Федерації".
"Активісти провели рейд в ігровому залі "Золота підкова". Цей зал обслуговується так званим "популярним державним лотерейним оператором" ТОВ "М.С.Л.", чиїм головним акціонером є російська компанія "Альфа-груп", яка також вважається головною тіньовою розрахунковою компанією Кремля", – йдеться на сайті Національного корпусу.
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