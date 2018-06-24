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У Львові невідомі напали на табір ромів: є жертви, поранено дитину

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У Львові невідомі напали на табір ромів
У Львові невідомі напали на табір ромів / Ілюстративне фото

У суботу ввечері, 13 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

На місце події за викликом виїжджала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці припинили правопорушення та затримали 7 осіб, причетних до нападу.

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Наразі поліція встановлює обставини події, а також вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією Zaxid.net, напад на табір ромів був скоєний на вулиці вул. Трускавецькій. Внаслідок інциденту загинув 24-річний ром, який є жителем села Рівне Закарпатської області.

Ще трьох ромів госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного жителя міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є жителем села Буркатове.

До слова, 7 червня у Києві активісти "Національної дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку. Кілька десятків активістів з сокирами і кувалдами розтрощили усі будівлі у поселенні.

Теги: Кримінальні новини Жертви Новини України Діти Новини Львова Роми Поліція Розслідування
Джерело: 24 канал
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