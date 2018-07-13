У Львові п'яний чоловік випав з балкону

У Львові 12 липня о 18.36 год на вулиці Івана-Франка, 54 внаслідок обвалу перил балкону впав та був травмований п'яний чоловік 1988 року народження.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Постраждалого госпіталізували і діагностували тілесні ушкодження середньої важкості.

"12 липня у Львові на вулиці Івана-Франка внаслідок обвалу перил балкону (3 поверх), впав та був травмований громадянин 1988 року народження (перебував на балконі в стані алкогольного сп’яніння). В стані середньої важкості госпіталізований до 8 МКЛ", – йдеться у повідомленні.