У Львові п'яний чоловік випав з балкону
У Львові 12 липня о 18.36 год на вулиці Івана-Франка, 54 внаслідок обвалу перил балкону впав та був травмований п'яний чоловік 1988 року народження.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Читайте також: У Львові дев'ять людей отруїлися після того, як пообідали в кафе
Постраждалого госпіталізували і діагностували тілесні ушкодження середньої важкості.
"12 липня у Львові на вулиці Івана-Франка внаслідок обвалу перил балкону (3 поверх), впав та був травмований громадянин 1988 року народження (перебував на балконі в стані алкогольного сп’яніння). В стані середньої важкості госпіталізований до 8 МКЛ", – йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56