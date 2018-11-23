12:42
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      У Львові оголосили конкурс на найкращу святкову вітрину

      36 Читать новость на русском
      Новорічний Львів
      Новорічний Львів / igotoworld.com

      У Львові розпочали конкурс на найгарнішу різдвяно-новорічну вітрину. Цьогорічна тематика – бароко.

      Участь можуть брати магазини та кафе, які розташовані в центрі міста.

      Читайте також: У Львові випав перший сніг: фото та відео

      Організатори радять тим, хто не знається на бароко, подивитися на скульптури Пінзеля. Саме він творив у такому стилі й може стати прикладом для оформлення вітрини.

      Використання ілюмінацій, конструкцій, механічних речей – це все вітається, чим креативніше, буде вітрина і чим більше буде відповідати бароковій тематиці тим краще,
      – сказала заступниця директора міського департаменту розвитку Ірина Вікирчак.

      Хто із підприємців хоче зареєструватися на конкурс, спершу має подати заявку. Конкурс розпочався 20 листопада і триватиме місяць. Переможців обиратиме спеціальна конкурсна комісія 20 грудня. 

      Теги: Новини України Новини Львова відпочинок Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 816
      Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 178
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1600
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 718
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 09:45 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук 35971
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ЦВК оприлюднила нові попередні результати виборів
       29 жовтня 2012 , 00:32
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      Сліпий хлопчик попросив дозволу доторкнутися до обличчя зірки Реала: зворушливе відео
       16 серпня , 16:10
      Коноплянку похвалили тренери і журналісти, але розкритикували вболівальники – реакція на гру Євгена в Бундеслізі
       26 вересня , 12:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук