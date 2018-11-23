У Львові оголосили конкурс на найкращу святкову вітрину

У Львові розпочали конкурс на найгарнішу різдвяно-новорічну вітрину. Цьогорічна тематика – бароко.

Участь можуть брати магазини та кафе, які розташовані в центрі міста.

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Організатори радять тим, хто не знається на бароко, подивитися на скульптури Пінзеля. Саме він творив у такому стилі й може стати прикладом для оформлення вітрини.

Використання ілюмінацій, конструкцій, механічних речей – це все вітається, чим креативніше, буде вітрина і чим більше буде відповідати бароковій тематиці тим краще,

– сказала заступниця директора міського департаменту розвитку Ірина Вікирчак.

Хто із підприємців хоче зареєструватися на конкурс, спершу має подати заявку. Конкурс розпочався 20 листопада і триватиме місяць. Переможців обиратиме спеціальна конкурсна комісія 20 грудня.