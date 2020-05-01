У Львові організатора мітингу проти карантину покарали за порушення цього самого карантину

На площі Ринок у центрі Львова 1 травня зібрався мітинг підприємців проти карантину. Однак, на організатора цього протесту склали протокол за порушення

Саму акцію організатор заявив як "одиночний пікет". Однак у ній взяли участь близько тридцяти осіб, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

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Поліція знала про акцію і перед її початком провела бесіду із мітингувальниками щодо порушення карантинних обмежень. Люди їх не послухали і все ж провели акцію, дотримуючись дистанції та будучи у захисних масках.

Проте, на організатора акції, 43-річного львів’янина, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення. Йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



На протест зібралося близько 30 людей / Фото Радіо Свободи

Як повідомляє Радіо Свобода, учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги.

Чого хотіли підприємці?

з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу;

на законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину;

ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу їхнього реформування;

запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.



Підприємці висунули міській владі низку вимог / Фото Радіо Свободи

Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.