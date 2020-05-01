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      У Львові організатора мітингу проти карантину покарали за порушення цього самого карантину

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      Підприємці у Львові вийшли на протест
      Підприємці у Львові вийшли на протест / Фото Галини Терещук / Радіо Свобода

      На площі Ринок у центрі Львова 1 травня зібрався мітинг підприємців проти карантину. Однак, на організатора цього протесту склали протокол за порушення

      Саму акцію організатор заявив як "одиночний пікет". Однак у ній взяли участь близько тридцяти осіб, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

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      Поліція знала про акцію і перед її початком провела бесіду із мітингувальниками щодо порушення карантинних обмежень. Люди їх не послухали і все ж провели акцію, дотримуючись дистанції та будучи у захисних масках.

      Проте, на організатора акції, 43-річного львів’янина, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення. Йому загрожує штраф від 17 до 34  тисяч гривень.

      Львів протест
      На протест зібралося близько 30 людей / Фото Радіо Свободи

      Як повідомляє Радіо Свобода, учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги.

      Чого хотіли підприємці?

      • з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу;
      • на законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину;
      • ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу їхнього реформування;
      • запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.

      Протест проти карантину
      Підприємці висунули міській владі низку вимог / Фото Радіо Свободи

      Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Штрафи Протести Поліція Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Львова
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