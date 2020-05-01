У Львові організатора мітингу проти карантину покарали за порушення цього самого карантину
На площі Ринок у центрі Львова 1 травня зібрався мітинг підприємців проти карантину. Однак, на організатора цього протесту склали протокол за порушення
Саму акцію організатор заявив як "одиночний пікет". Однак у ній взяли участь близько тридцяти осіб, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
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Поліція знала про акцію і перед її початком провела бесіду із мітингувальниками щодо порушення карантинних обмежень. Люди їх не послухали і все ж провели акцію, дотримуючись дистанції та будучи у захисних масках.
Проте, на організатора акції, 43-річного львів’янина, правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення. Йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
На протест зібралося близько 30 людей / Фото Радіо Свободи
Як повідомляє Радіо Свобода, учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги.
Чого хотіли підприємці?
- з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу;
- на законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину;
- ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу їхнього реформування;
- запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.
Підприємці висунули міській владі низку вимог / Фото Радіо Свободи
Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.