У Львові організували святковий обід для безхатченків

Римо-католицька спільнота Львова вже почала святкувати Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у притулку для бездомних влаштували свято.

Дім милосердя для тих, хто не має власного даху над головою, освятили у листопаді цього року. Тут одночасно може жити 40 безхатченків.

У їдальні закладу щодня можуть годувати до 300 осіб.

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Міський голова Львова Андрій Садовий, який теж завітав на свято, подякував римо-католицькій громаді за турботу про людей, які опинились у складних життєвих обставинах.

"Я вражений тим прекрасним центром, який стане домівкою для великої кількості людей. Насправді, тут особлива атмосфера. Тут особлива любов Господа Бога", – звернувся Садовий.

Андрій Садовий на відео звернувся до людей:

До слова, у середньому по Україні вартість новорічного столу 2018 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2017 майже на третину (31,2%) і складе 1350 грн.