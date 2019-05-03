У Львові отруїлися 57 військовослужбовців Нацгвардії

В одній із частин Національної гвардії у Львові 57 військовослужбовців масово отримали харчове отруєння.

Напередодні усі хворі перебували на службі з охорони громадського порядку у Львові. До деяких із них приїжджали родичі. Контрактники і строковики почали звертатися до військового госпіталю відразу після великодніх свят, зазначає прес-служба Західного територіального управління Нацгвардії України.

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Причини отруєння наразі невідомі. За фактом недбалого ставлення до військової служби військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Їли все по-різному, частина велика, надійшли тільки 57 осіб. Частина була в нарядах на охорону, інших відвідали батьки, там і торти, і ковбаси були, все було. Знайти одну причину практично не вдалося,

– заявив лікар інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії Михайло Венгрен.

Зазначається, що після інциденту у їдальні військової частини була проведена санітарна перевірка, були відібрані зразки їжі та змиви. Найближчим часом будуть доступні результати обстеження їдальні.

Всім військовослужбовцям, у яких виявлено ознаки розладу травлення, було надано необхідну медичну допомогу. На сьогодні їх стан здоров`я задовільний.