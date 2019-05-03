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      У Львові отруїлися 57 військовослужбовців Нацгвардії

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      Наразі причини отруєння невідомі
      Наразі причини отруєння невідомі / Фото з відкритих джерел

      В одній із частин Національної гвардії у Львові 57 військовослужбовців масово отримали харчове отруєння.

      Напередодні усі хворі перебували на службі з охорони громадського порядку у Львові. До деяких із них приїжджали родичі. Контрактники і строковики почали звертатися до військового госпіталю відразу після великодніх свят, зазначає прес-служба Західного територіального управління Нацгвардії України.

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      Причини отруєння наразі невідомі. За фактом недбалого ставлення до військової служби військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

      Їли все по-різному, частина велика, надійшли тільки 57 осіб. Частина була в нарядах на охорону, інших відвідали батьки, там і торти, і ковбаси були, все було. Знайти одну причину практично не вдалося,
      – заявив лікар інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії Михайло Венгрен.

      Зазначається, що після інциденту у їдальні військової частини була проведена санітарна перевірка, були відібрані зразки їжі та змиви. Найближчим часом будуть доступні результати обстеження їдальні.

      Всім військовослужбовцям, у яких виявлено ознаки розладу травлення, було надано необхідну медичну допомогу. На сьогодні їх стан здоров`я задовільний.

       

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      Теги: Новини України Нацгвардія Новини Львова Отруєння
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