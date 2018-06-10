У Львові патрульні наїхали на пішохода

У неділю, 10 червня, близько 15 години на вул. Студентській, 2 у Львові авто патрульної поліції наїхало на пішохода.

Про це повідомляє РБК з посиланням на речницю Патрульної поліції Львівщини Катерину Рибій.

Вона розповіла, що потерпілим виявився 48-річний чоловік. У нього діагностували забої та садна.

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Медики наполягли залишитися хоча б на день у медичному закладі потерпілому. Оформляють ДТП слідчі прокуратури, ми проведемо також службове розслідування,

– додала Рибій.