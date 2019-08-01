У Львові патрульний врятував чоловіка від самогубства: відео
Виклик про невідомого, який стояв на карнизі другого поверху й обіцяв стрибнути, надійшов до львівських правоохоронців наприкінці нічної зміни.
Один із патрульних намагався відмовити чоловіка зводити рахунки з життям, розпитував про життя та сім'ю.
Важливо! Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства
Спершу той пішов на контакт, але раптом розбив вікно й уламок скла запхав собі до рота. Поліцейський вирішив відволікти його запитанням про людей, котрі зібралися внизу.
І щойно чоловік відвернувся, правоохоронець скористався моментом, підбіг та затягнув його всередину.
Патрульний врятував чоловіка, який хотів вкоротити собі віку: дивіться відео
Інцидент відбувся на вулиці Грушевського. Наразі 35-річного львів'янина госпіталізували.
В Україні – один з найвищих показників рівня самогубств у Європі
Зазначимо, що причини самогубств – дуже різні. За даними ВООЗ:
40% – причини невідомі
19% – страх перед покаранням
18% – через душевні (психічні) хвороби
3% – пристрасті, грошові втрати
1,4% – пересиченість життям
1,2% – фізичні хвороби