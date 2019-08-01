У Львові патрульний врятував чоловіка від самогубства: відео

Виклик про невідомого, який стояв на карнизі другого поверху й обіцяв стрибнути, надійшов до львівських правоохоронців наприкінці нічної зміни.

Один із патрульних намагався відмовити чоловіка зводити рахунки з життям, розпитував про життя та сім'ю.

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Спершу той пішов на контакт, але раптом розбив вікно й уламок скла запхав собі до рота. Поліцейський вирішив відволікти його запитанням про людей, котрі зібралися внизу.

І щойно чоловік відвернувся, правоохоронець скористався моментом, підбіг та затягнув його всередину.

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Інцидент відбувся на вулиці Грушевського. Наразі 35-річного львів'янина госпіталізували.



В Україні – один з найвищих показників рівня самогубств у Європі

Зазначимо, що причини самогубств – дуже різні. За даними ВООЗ:

40% – причини невідомі

19% – страх перед покаранням

18% – через душевні (психічні) хвороби

3% – пристрасті, грошові втрати

1,4% – пересиченість життям

1,2% – фізичні хвороби