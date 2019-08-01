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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      У Львові патрульний врятував чоловіка від самогубства: відео

      460 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / vcrti.com.ua

      Виклик про невідомого, який стояв на карнизі другого поверху й обіцяв стрибнути, надійшов до львівських правоохоронців наприкінці нічної зміни.

      Один із патрульних намагався відмовити чоловіка зводити рахунки з життям, розпитував про життя та сім'ю.

      Важливо! Як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину від самогубства

      Спершу той пішов на контакт, але раптом розбив вікно й уламок скла запхав собі до рота. Поліцейський вирішив відволікти його запитанням про людей, котрі зібралися внизу.

      І щойно чоловік відвернувся, правоохоронець скористався моментом, підбіг та затягнув його всередину.

      Патрульний врятував чоловіка, який хотів вкоротити собі віку: дивіться відео

      Інцидент відбувся на вулиці Грушевського. Наразі 35-річного львів'янина госпіталізували.

      Найвищий рівень самогубства в Європі
      В Україні – один з найвищих показників рівня самогубств у Європі

      Зазначимо, що причини самогубств – дуже різні. За даними ВООЗ:

      40% – причини невідомі
      19% – страх перед покаранням
      18% – через душевні (психічні) хвороби
      3% – пристрасті, грошові втрати
      1,4% – пересиченість життям
      1,2% – фізичні хвороби

      blog_ava
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      Теги: Новини Львова Новини України Самогубство Поліція
      Джерело: 24 канал
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