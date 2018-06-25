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У Львові під асфальтом знайшли єврейські надгробки: відео знахідок

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Пам'ять під асфальтом: у Львові ремонтники під дорожнім полотном виявили єврейські надгробки – мацеви. Волонтери почали їх діставати. Наразі ремонтні роботи на вулиці припинили.

Ось вулиці Барвінок у Львові тривав ремонт, доки комунальники не зняли шар асфальту. Тоді і виявили єврейські надгробки. Знахідка не здивувала жителів сусідніх будинків. Торік тут відкопали 12 плит, а вперше на них натрапили 10 років тому.

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Відкопали два десятки надгробків. На них чітко збереглись зображення підсвічників, зірок Давида та написів польською та на ідиш. На думку волонтерів, ще не менше сотні надгробків заховані під асфальтним полотном. Ймовірно надмогильними плитами вмощена уся вулиця.

Складно тому, що там шар асфальту, потім знизу глина. Треба обережно витягати, адже частина плит кришиться,
– наголосив керівник організації Хесед Ар'є Олександр Назар.

Ямковий ремонт на вулиці призупинили.Усі вилучені надгробки мають повернути на Янівський цвинтар до єврейської дільниці, звідки їх і забрали німці 1940-х роках. Поряд дислокувалась німецька військова частина. І окупаційна влада вимостила дорогу із надгробків знищеного цвинтаря. Радянська ж влада продовжила справу і залила плити асфальтом.

львів
Виявлені надгробки під час ремонту дороги

У Львові чимало вулиць вимощених мацевами. Зокрема, відомо що єврейські надгробки лежать під асфальтом на території гаражів навчально-курсового комбінату та на подвір’ї музею "Тюрма на Лонцького".

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 канал
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