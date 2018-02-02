У Львові під час проведення земляних робіт стався обвал траншеї: загинув робітник

Під час земляних робіт у Львові стався обвал траншеї. Внаслідок події загинув 51-літній чоловік.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради за посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, інцидент трапився о 13.51 год.

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Чоловік був найманим робітником по трудовому договору у ТзОВ "Житлоінвестбуд-ЛВ", яка виконувала роботи з каналізування вулиці Балкової на замовлення ЛМКП "Львівводоканал".

Смерть чоловіка наступила в присутності бригади швидкої допомоги. Обставини події встановлюються.