У Львові під час проведення земляних робіт стався обвал траншеї: загинув робітник
18:21, сьогодні 664 Читать новость на русском
Під час земляних робіт у Львові стався обвал траншеї. Внаслідок події загинув 51-літній чоловік.
Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради за посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, інцидент трапився о 13.51 год.
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Чоловік був найманим робітником по трудовому договору у ТзОВ "Житлоінвестбуд-ЛВ", яка виконувала роботи з каналізування вулиці Балкової на замовлення ЛМКП "Львівводоканал".
Смерть чоловіка наступила в присутності бригади швидкої допомоги. Обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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