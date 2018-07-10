У Львові під колесами поїзда померла жінка
Двоє людей потрапили під потяг "Івано-Франківськ – Київ" біля станції "Підзамче" у Львові.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Зазначається, що під поїзд потрапило дві людини. Жінка віком 30-35 років загинула до приїзду медиків. Наразі її особу встановлюють. Чоловік 33 років отримав важкі травми – закриту черепно-мозкову травму, перелом правого передпліччя та забої. Його доправили до лікарні швидкої допомоги.
Інцидент стався 9 липня о 20:26 по вулиці Бродівській у Львові.
Всі обставини та причини інциденту встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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