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      У Львові побили бельгійського консула, – ЗМІ

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      У Львові побили почесного консула Бельгії Ярослава Гарцулу
      У Львові побили почесного консула Бельгії Ярослава Гарцулу / Wikipedia.org

      У понеділок ввечері, 7 січня, у центрі Львова побили почесного консула Бельгії в Західному регіоні України Ярослава Гарцулу.

      Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на власні джерела.

      У поліції Львівщини виданню підтвердили, що 7 січня до правоохоронців звернувся 62-річний львів’янин зі скаргою про те, що невідомий під час конфлікту на проспекті Шевченка вдарив його. За цим фактом поліція відкрила справу і вирішує питання про призначення судово-медичної експертизи.

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      При цьому в поліції не уточнили, чи саме Гарцула був учасником цього конфлікту.

      За інформацією "Вести", причиною конфлікту стало те, як Гарцула припаркував свій автомобіль.

      Під час спілкування невідомий завдав йому тілесних ушкоджень, кілька разів ударивши в голову,
      – розповіли виданню правоохоронці.

      Згідно з попереднім діагнозом лікарів, у консула – струс головного мозку та забій правого вуха. Після надання першої медичної допомоги, потерпілого відпустили додому.

      За даними "Вести", поліцейські вже встановили особу нападника. Ним виявився Олександр Бєлкін 1976 року народження, який проживає поруч із місцем події. Свою провину він визнав. Зараз Бєлкіна відпустили під підписку про невиїзд.

      Гарцула на телефонні дзвінки наразі не відповідає.

      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Новини Львова Сутички Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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