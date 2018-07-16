У Львові поблизу нічного клубу сталась стрілянина: фото

16 липня близько 3.45 години у Львові на вулиці Володимира Великого поблизу нічного клубу сталась стрілянина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

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"Сьогодні, 16 липня, близько 3.45 години до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів, розташованому на вулиці Володимира Великого у Львові, невідомі особи пошкодили майно, здійснили постріл з невідомої зброї та погрожували охоронцю", – йдеться у повідомлені.



Стрілянина поблизу нічного клубу



Зловмискники здійснили постріл з невідомої зброї та погрожували охоронцю



Вирішується питання про обрання для затриманого міри запобіжного заходу

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники Управління поліції охорони та патрульні поліцейські. Правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України 33-річного львів’янина та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Наразі вирішується питання про обрання для затриманого міри запобіжного заходу.

Як зазначається, за фактом відкрито кримінальне провадження за частини 4 статті 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.