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      У Львові помер один із лідерів ОУН

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      У Львові помер один із лідерів ОУН Омелян Коваль
      У Львові помер один із лідерів ОУН Омелян Коваль / Фото з відкритих джерел

      У Львові на 99-му році життя помер Омелян Коваль – один із лідерів Організації українських націоналістів та в'язень нацистського табору "Аушвіц".

      Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

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      В'ятрович зазначив, що в лютому Ковалю мало виповнитися 99 років.

      Відходить історія. Нині помер Омелян Коваль - один з лідерів ОУН (б), в'язень нацистського табору "Аушвіц". Там він переміг смерть і, вийшовши на волю, взявся розбудовувати українську громаду в Бельгії. На схилі літ знайшов у собі сили ще раз перейти своє важке життя, відтворивши його в спогадах, які залишив для нащадків,
      – зазначив він.

      До слова, останні роки жив Омелян Коваль в Україні. В'ятрович також пообіцяв згодом оприлюднити деталі щодо прощання та поховання Коваля.

      Хто такий Омелян Коваль?Омелян Коваль народився 24 лютого 1920 року у селі Рахиня, тепер – Долинський район Івано-Франківської області.

      З 1938 року став членом ОУН. 1 липня 1941 року брав участь у проголошенні в Долині Акту відновлення Української держави. Згодом його арештували спецслужби, він перебував у Тюрмі на Лонцького у Львові. Пізніше сидів у в’язниці "Монтелюпіх" у Кракові, а звідти його відправили 20 липня 1942 року до концтабору "Аушвіц", з першою групою 25 українських політв'язнів, названих "Bandera Gruppe". Серед яких він був наймолодшим. Після евакуації "Аушвіцу" 18 січня 1945 року його відправили до концаборів у Мавтгавзен, Мельк і Ебензе.

      Американці звільнили його 6 травня 1945 року. Після війни Коваль оселився в Бельгії, став організатором і керівником Спілки української молоді у Бельгії, головою Центральної управи СУМ, входив до Проводу Закордонних частин ОУН, з 1957 року очолював тереновий провід ОУН(б) у Бельгії, а за незалежної України долучився до створення партії Конгрес українських націоналістів. У 1997 році Омелян Коваль одержав громадянство України, з 2013 року проживав у Львові.

      Теги: Новини України Новини Львова УПА Новини політики Втрати
      Джерело: 24 Канал
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