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      У Львові за кермом авто померла вагітна жінка

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      У Львові за кермом авто померла вагітна жінка / zaxid.net

      27 листопада у центрі Львова прямо за кермом авто померла вагітна жінка. Вона потрапила у ДТП, але припускають, що її смерть настала до зіткнення.

      Близько опівдня на перехресті вулиць Коновальця – Мельника сталася незначна ДТП. Жінку, що їхала у Mercedes ззаду і зіштовхнулася з Opel, який їхав попереду, виявили непритомною. Про інцидент повідомляє Zaxid.net.

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      Жінці викликали швидку, однак медики лише констатували смерть. Врятувати не вдалося також її дитину. У поліції припускають, що жінка могла померти ще до моменту зіткнення. 

      Станом на 17.00 кореспондент "Варта 1" на місці події підтвердив, що загинула жінка 1992 року народженя. Її термін вагітності був 5-6 місяців.

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      Теги: Кримінал Жертви Новини Львова Аварії та ДТП
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