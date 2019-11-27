У Львові за кермом авто померла вагітна жінка

27 листопада у центрі Львова прямо за кермом авто померла вагітна жінка. Вона потрапила у ДТП, але припускають, що її смерть настала до зіткнення.

Близько опівдня на перехресті вулиць Коновальця – Мельника сталася незначна ДТП. Жінку, що їхала у Mercedes ззаду і зіштовхнулася з Opel, який їхав попереду, виявили непритомною. Про інцидент повідомляє Zaxid.net.

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Жінці викликали швидку, однак медики лише констатували смерть. Врятувати не вдалося також її дитину. У поліції припускають, що жінка могла померти ще до моменту зіткнення.

Станом на 17.00 кореспондент "Варта 1" на місці події підтвердив, що загинула жінка 1992 року народженя. Її термін вагітності був 5-6 місяців.