У Львові попрощалися із військовим, за життя якого боролись 5 днів: фото

8 травня у Львові попрощались із загиблим військовим Іваном Сакалем. Врятувати йому життя медики реанімаційного відділення обласної лікарні Дніпра намагались 5 днів. Увесь час він був у комі.

Бійця було тяжко поранено 1 травня під час обстрілу проросійськими бойовиками біля селища Новотроїцьке. За словами головного лікаря, куля увійшла у щелепу й за зміщеною траєкторією вийшла біля лопатки. При цьому вона пошкодила життєво необхідні органи, зокрема, судини.

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Куля пробила Іванові щелепу і вийшла через лопатку // Львівська ОДА

Українському захиснику було 24 роки.

"Ваня був справжнім розвідником – спокійним, стриманим, розумним, займався кросфітом і не раз брав участь у "Звитязі ВМС". Він ніколи не прогинався перед командуванням і ніколи не вислужувався. Не прагнув ані нагород, ані посад чи звань. На нього завжди можна було покластися і довіряти. Своїм прикладом завжди був зразком для особового складу (і не лише для матросів а й для багатьох офіцерів)... Він воював за свої переконання і свої ідеали! Він прожив вкрай коротке, але гідне життя і загинув зі зброєю в руках у бою! І не забуде стрільця Україна, із золотим Левиком на рукаві!", – написав про загиблого Івана його побратим Тарас Чмут.



З Іваном попрощались у Львові // Львівська ОДА