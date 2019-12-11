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      У Львові працівник СБУ напідпитку керував авто

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      У Львові працівник СБУ керував авто напідпитку / prostir.net

      10 грудня патрульні у Львові затримали водія. За їхньою інформацією він кермував авто у стані сп’яніння.

      Водієм, котрого спинили і затримали поліцейські, виявився працівник СБУ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

      Важливо! Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі ексберкутівців

      Наразі ініційоване службове розслідування. Якщо чоловік таки був п’яним за кермом – постане питання про його звільнення з СБУ.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал СБУ Новини Львова
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