У Львові працівник СБУ напідпитку керував авто
10 грудня патрульні у Львові затримали водія. За їхньою інформацією він кермував авто у стані сп’яніння.
Водієм, котрого спинили і затримали поліцейські, виявився працівник СБУ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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Наразі ініційоване службове розслідування. Якщо чоловік таки був п’яним за кермом – постане питання про його звільнення з СБУ.
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