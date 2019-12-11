У Львові працівник СБУ напідпитку керував авто

10 грудня патрульні у Львові затримали водія. За їхньою інформацією він кермував авто у стані сп’яніння.

Водієм, котрого спинили і затримали поліцейські, виявився працівник СБУ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Наразі ініційоване службове розслідування. Якщо чоловік таки був п’яним за кермом – постане питання про його звільнення з СБУ.