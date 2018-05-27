У Львові правоохоронці за хабар обіцяли перекваліфікувати статтю "умисне вбивство" на менш тяжку

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного із керівників Сихівського райвідділу поліції Львівщини та двох його підлеглих. За п’ять тисяч доларів США вони обіцяли перекваліфікувати статтю "умисне вбивство" на менш тяжку.

Про це прес-служба СБУ інформує на своїй сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що оперуповноважений, слідча та один з керівників Сихівського відділу поліції вимагали з місцевої мешканки п’ять тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли перекваліфікувати статтю "умисне вбивство", за якою підозрюється її батько, на менш тяжку статтю Кримінального кодексу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисників під час отримання всієї суми неправомірної вигоди на території однієї з лікарень міста, в якій знаходився обвинувачений.

Наразі вирішується питання оголошення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.