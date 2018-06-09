У Львові приземлились 5 літаків ВПС США: відомі деталі
До Львова прибули 5 літаків Повітряних сил США. Ці повітряні судна – авіаційні заправники KC-135 Stratotanker – візьмуть участь у військових навчаннях у сусідній Польщі.
Про це інформують на сайті Повітряних сил США у Європі та Африці.
Читайте також: Україна виборола 8 місце у міжнародних танкових змаганнях
Розгортання KC-135 в Україні є частиною американської стратегії захисту європейських союзників, підвищення безпеки в Східній Європі та підвищення рівня військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, до Львова прилетіли близько 150 осіб персоналу, які обслуговуватимуть повітряні судна.
Зазначається, що самі навчання проходять на території і в повітряному просторі Польщі, а Україна в них участі не бере.
У коментарі УП начальник управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник зазначив, що Україна лише приймає літаки.
"Ці навчання проводять з 2010 року. У 2018 у них беруть участь більше, ніж 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн-членів альянсу та союзників. Україна жодної участі у них не бере. Ми лише приймаємо літаки, які також не беруть участі у навчаннях. Вони є частиною логістичного забезпечення", – додав Сеник.