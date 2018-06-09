У Львові приземлились 5 літаків ВПС США: відомі деталі

До Львова прибули 5 літаків Повітряних сил США. Ці повітряні судна – авіаційні заправники KC-135 Stratotanker – візьмуть участь у військових навчаннях у сусідній Польщі.

Про це інформують на сайті Повітряних сил США у Європі та Африці.

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Розгортання KC-135 в Україні є частиною американської стратегії захисту європейських союзників, підвищення безпеки в Східній Європі та підвищення рівня військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, до Львова прилетіли близько 150 осіб персоналу, які обслуговуватимуть повітряні судна.

Зазначається, що самі навчання проходять на території і в повітряному просторі Польщі, а Україна в них участі не бере.

У коментарі УП начальник управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник зазначив, що Україна лише приймає літаки.

"Ці навчання проводять з 2010 року. У 2018 у них беруть участь більше, ніж 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн-членів альянсу та союзників. Україна жодної участі у них не бере. Ми лише приймаємо літаки, які також не беруть участі у навчаннях. Вони є частиною логістичного забезпечення", – додав Сеник.