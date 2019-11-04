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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Львові призупинили подачу опалення до будинків: у чому причина

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      У Львові через потепління та задля економії частково припинили подачу опалення
      У Львові через потепління та задля економії частково припинили подачу опалення / 24 канал

      Від ранку 3 листопада комунальники Львова частково припинили подачу тепла до домівок жителів міста. Такий крок місцева влада пояснює значним потеплінням і економією коштів.

      Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, на малих котельнях міста подачу тепла зупинено повністю, передає пресслужба Львівської міської ради.

      Важливо! На Львівщині черговий скандал через зрив опалювального сезону

      Щоправда, комунальники все ж не вимкнули повністю подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вулиці Петлюри. Тут подачу тепла лише зменшено. 

      "ТЕЦ і вулицю Петлюри не вимикаємо повністю, бо на повторний запуск необхідно багато газу. Контролюємо звернення мешканців на "Гарячу лінію міста", аналізуємо думку жителів міста", – додала Маруняк.

      Зауважимо, що 3 листопада температура повітря у Львові сягала 14 градусів тепла.

      Стартував опалювальний сезон для населення у Львові 29 жовтня. У підсумку щонайменше 2137 будинків отримали тепло.

      До слова, в українському уряді припускають, що взимку з опаленням в Україні можуть виникнути проблеми, а все через те, що з 1 січня 2020 року Росія може припинити транзит газу через територію України. Водночас у Кабміні запевнили, що загалом країна до опалювального сезону є готовою, оскільки накопичила достатньо запасів природного газу у сховищах.

      blog_ava
      Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні
      3 листопада
      2110
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Львова Опалювальний сезон Комунальні послуги
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