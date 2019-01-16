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      У Львові проведуть позапланову перевірку будинків: відома причина

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      У Львові перевірять будинки з пічним та газовим опаленням
      У Львові перевірять будинки з пічним та газовим опаленням / Shutterstock

      Львівська міськрада доручила провести позапланову перевірку у будинках із пічним та газовим опаленням.

      Перевірятимуть у таких будинках справність димовентиляційних каналів та наявність витяжки.

      Читайте також: Львів – найкомфортніше місто для життя: скільки тут коштує нерухомість

      Відповідне доручення дав виконувач обов'язків міського голови Львова Геннадій Васьків.

      До перевірок залучать комунальні служби міста, а також спеціалістів ПАТ "Львівгаз".

      Такі ж перевірки мають провести керівники ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

      До таких заходів вирішили вдатись через значне збільшення у місті кількості випадків отруєння чадним газом.

      В ніч на 11 січня в орендованій квартирі в центрі Львова від отруєння чадним газом загинули двоє киян.

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      15 січня у помешканні на вулиці Замарстинівській, що теж неподалік від центру міста, виявили тіла подружжя літніх львів'ян, які, за попередньою версією, також отруїлись чадним газом.

      До слова, раніше у Львові вирішили перевірити на аварійність будівлі в історичному ареалі міста.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Львова Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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