У Львові проведуть позапланову перевірку будинків: відома причина
Львівська міськрада доручила провести позапланову перевірку у будинках із пічним та газовим опаленням.
Перевірятимуть у таких будинках справність димовентиляційних каналів та наявність витяжки.
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Відповідне доручення дав виконувач обов'язків міського голови Львова Геннадій Васьків.
До перевірок залучать комунальні служби міста, а також спеціалістів ПАТ "Львівгаз".
Такі ж перевірки мають провести керівники ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).
До таких заходів вирішили вдатись через значне збільшення у місті кількості випадків отруєння чадним газом.
В ніч на 11 січня в орендованій квартирі в центрі Львова від отруєння чадним газом загинули двоє киян.
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15 січня у помешканні на вулиці Замарстинівській, що теж неподалік від центру міста, виявили тіла подружжя літніх львів'ян, які, за попередньою версією, також отруїлись чадним газом.
До слова, раніше у Львові вирішили перевірити на аварійність будівлі в історичному ареалі міста.