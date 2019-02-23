У Львові провели мовчазну акцію "5 років окупації Криму"

Кримські татари, які хотіли цією акцією нагадати про 5-річну окупацію Криму, тримали в руках плакати із висловами про анексію рідного півострова та небажанням перебувати під впливом російської агресії.

Підтримали кримців й переселенці з Донецька та Луганська.

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Мовчазна акція є частиною міжнародного руху Liberate Crimea та триває цими днями у багатьох європейських країнах.

Для нас є важливим послати потужний месидж українським громадянам, які зараз перебувають в неволі. Таким чином ми висловлюємо їм підтримку й солідарність, адже українці всього світу докладають певний зусиль, щоб наблизити той день, коли над Кримом замайорить український прапор,

– сказав представник Кримськотатарського культурного центру у Львові Енвер Бекіров.

Плакат із написом "5 років окупації" висітиме на фасаді одного з львівських театрів і нагадуватиме перехожим про окупацію півострова Росією, яка почалася 20 лютого 2014 року.

Як Росія окупувала Крим?

У ніч на 27 лютого Верховну Раду в Сімферополі захопив спецназ головного розвідувального управління Росії.



Того дня під дулами автоматів депутати Верховної Ради Криму відправили у відставку уряд Анатолія Могильова, призначили новим прем’єром лідера партії "Русское единство" Сергія Аксьонова і оголосили, що 25 травня відбудеться референдум, метою якого є вдосконалення статусу півострова, кажучи по-простому – його від’єднання.



Президент Росії 1 березня вніс в Раду Федерації запит на використання збройних сил в Україні, і Рада миттєво дозволила Путіну воювати. Через три дні – 3 березня Верховна Рада Криму заявила, що переносить дату референдуму на 30 березня згодом депутати заявили, що референдум відбудеться вже 16 березня.



9 березня в Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Керчі відбулися проросійські мітинги. На території півострова припинили мовлення усі українські канали, натомість почали транслюватися російські пропагандистські.



11 березня Верховна Рада Криму і міська рада Севастополя ухвалили декларацію про незалежність, згідно з якою, якщо референдум переможе, Крим, як суверенна республіка, увійде до складу Росії. 16 березня в умовах окупації нелегітимний референдум таки відбувся і переміг з майже стовідсотковим результатом.



18 березня в Кремлі відбулась урочиста анексія Криму. Путін і тріо кишенькових сепаратистів підписали договір про входження Криму до складу Росії.