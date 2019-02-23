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      У Львові провели мовчазну акцію "5 років окупації Криму"

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      У Львові провели мовчазну акцію "5 років окупації Криму"
      / Фото Андрія Москаленко

      Кримські татари, які хотіли цією акцією нагадати про 5-річну окупацію Криму, тримали в руках плакати із висловами про анексію рідного півострова та небажанням перебувати під впливом російської агресії.

      Підтримали кримців й переселенці з Донецька та Луганська. 

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      Мовчазна акція є частиною міжнародного руху Liberate Crimea та триває цими днями у багатьох європейських країнах.

      Для нас є важливим послати потужний месидж українським громадянам, які зараз перебувають в неволі. Таким чином ми висловлюємо їм підтримку й солідарність, адже українці всього світу докладають певний зусиль, щоб наблизити той день, коли над Кримом замайорить український прапор,
      – сказав представник Кримськотатарського культурного центру у Львові Енвер Бекіров.

      Плакат із написом "5 років окупації" висітиме на фасаді одного з львівських театрів і нагадуватиме перехожим про окупацію півострова Росією, яка почалася 20 лютого 2014 року.

      Як Росія окупувала Крим?
      У ніч на 27 лютого Верховну Раду в Сімферополі захопив спецназ головного розвідувального управління Росії.

      Того дня під дулами автоматів депутати Верховної Ради Криму відправили у відставку уряд Анатолія Могильова, призначили новим прем’єром лідера партії "Русское единство" Сергія Аксьонова і оголосили, що 25 травня відбудеться референдум, метою якого є вдосконалення статусу півострова, кажучи по-простому – його від’єднання.

      Президент Росії 1 березня вніс в Раду Федерації запит на використання збройних сил в Україні, і Рада миттєво дозволила Путіну воювати. Через три дні – 3 березня Верховна Рада Криму заявила, що переносить дату референдуму на 30 березня згодом депутати заявили, що референдум відбудеться вже 16 березня.

      9 березня в Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Керчі відбулися проросійські мітинги. На території півострова припинили мовлення усі українські канали, натомість почали транслюватися російські пропагандистські.

      11 березня Верховна Рада Криму і міська рада Севастополя ухвалили декларацію про незалежність, згідно з якою, якщо референдум переможе, Крим, як суверенна республіка, увійде до складу Росії. 16 березня в умовах окупації нелегітимний референдум таки відбувся і переміг з майже стовідсотковим результатом.

      18 березня в Кремлі відбулась урочиста анексія Криму. Путін і тріо кишенькових сепаратистів підписали договір про входження Криму до складу Росії.

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини Криму Анексія Криму Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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