У Львові провели в останню путь загиблого в запеклому бою Мар'яна Найду

26 серпня Львів попрощався з 21-річним старшим солдатом Мар'яном Найдою. Він один із чотирьох воїнів, які загинули на Луганщині у ході важкого 5-годинного бою напередодні Дня Незалежності. Чорного четверга, як назвали День прапора побратими. Вони приїхали із зони проведення бойових дій попрощатись з Мар'яном.

Йому було лише 21. Все життя, здавалось, попереду. Мар'ян пішов добровольцем служити у Батальон Донбас у 18 років. Мамі, яка виховувала його із меншим братом до останнього не казав, що поїхав на війну.

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"Мама довший час не знала де він перебуває. Коли ж дізналась, зрозуміла, що це його покликання душі. Не могла його відмовити", – розповіла родичка Мар'яна Віра.



Загиблому Мар'яну Найді був всього 21 рік

Поміж поїздками на Схід Мар'ян навчався в автодорожньому коледжі та технічному коледжі Львівської політехніки. Встигав і воювати, і вчитись.

Він пішов добровольцем в АТО. Приїжджав здавати сесію. Закінчив, захистив диплом і пішов далі,

– згадала майстер виробничого навчання Зеновія Іванівна.

Старшина під командування якого він потрапив на передовій розповідає, хлопчина був трохи романтиком. Писав вірші та любив співати. Мав непереможну волю до перемоги. За його словами, він наймолодшим і найвеселішим. На вустах завжди посмішка та гумор.



Мар'ян пішов служити добровольцем в АТО у 18 років

З лютого 2017 року Мар'ян служив у війську за контрактом. Бойовий, без перебільшення побратим Мар'яна з позивним Грек був із ним в його останньому бою. Пліч-о-пліч вони відбивали атаку сепаратистів в селищі Кримське, на Луганщині. Тоді полягло ще троє наших бійців.

Мар'ян він був розстріляний впритул. Закриваючи собою пораненого найкращого друга з позивним Лазяр,

– зазначив побратим Мар'яна Грек.

Поховали героя невизнаної українсько-російської війни на полі почесних поховань на Личакові.