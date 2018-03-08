У Львові пройшли феміністичний і антифеміністичний марші

У Львові квіти сьогодні отримували не лише жінки. Аби чоловіки не забували про права жінок, місцеві активістки вирішили подарувати квіти й їм. Реакція на несподіваний презент була різною – від здивування до подяки.

На такий подарунок чоловіки реагують по-різному, дехто розчулюється, особливо серйозні відмовляються, а найвинахідливіші знаходять привід зекономити на подарунку для своєї половинки.

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А тим часом на Площі Ринок за права жінок вийшли боротись по-серйозному. Палітра плакатів із неабиякою оригінальністю та всіх кольорів веселки.

На моєму плакаті ви можете побачити напис: "моє тіло моє діло" – це означає, що тіло кожної людини це ї справа, тобто вона має право виглядати, як їй подобається і не повинна зазнавати через це принижень,

– розповіла активістка Феміністичної майстерні Олена.

А поряд зібрався альтернативний жіночий пікет проти фемінізму. Ці дівчата впевнені їхні права ніхто не порушував.

"Ми сьогодні тут зібрались тому що ми проти феміністичного маршу, ми вважаємо, що ми з чоловіками і так на рівні, ми ходимо на вибори голосувати, в нас є свобода дії, тому такий марш ганьбить наше місто", – зазначила противниця фемінізму Віта.

На щастя, 8 березня обійшлося без конфліктів і близько сотні борців за права жінок із барабанами таки пройшли маршем вулицями Львова.