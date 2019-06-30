У Львові пройшли "Ігри героїв" для ветеранів та людей з інвалідністю: хто став переможцем

У Львові ветерани Збройних сил та люди з інвалідністю позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв". Такі змагання втретє проходять у Львові.

Цього разу змагалися 10 учасників з інвалідністю – представники різних армійських підрозділів.

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Так, ветеран Максим Мигун приїхав до Львова зі 169 навчального центру "Десна". Чоловіку ампутували ногу. Під час бойового завдання він підірвався на міні у Мар’їнці. І хоча минуло тільки п’ять місяців, щоденна робота над собою у спорт залі вже дала свої результати.

Цей проект "Ігри героїв" дає змогу нам показати і довести людям, що життя на цьому не закінчується, ми продовжуємо жити. Ми одружуємо, ми займаємось спортом та проводимо активні відпочинки, аби

не впасти духом, – каже Максим Мигун.

Швидко перекидає десяти кілограмовий диск з боку у бік і Роман Гуменюк. Так само спішно він пересувається і у візку. У ньому чоловік вже чверть століття – йому ще у дитинстві невдало зробили операцію. Роман – учасник Ігри героїв вже в восьме, відколи у змаганнях дозволили брати участь цивільним. У цього разу – він переможець.



Роман Гуменюк став переможцем на "Іграх героїв"

Спеціальним гостем цих ігор, своєрідним натхненником для учасників став Роман Линдов. Під час Революції Гідності чоловік втратив кисть руки та отримав опіки тіла. А тепер Роман найсильніший адаптивний кросфіт-атлет України. І третій у світі серед параатлетів.

"Наша мета мотивувати усіх інших. Мотивувати героїв, які, на жаль, отримали травму, мотивувати людей, які зневірилися. Тому вірте у себе, вірте у світле майбутнє і все у вас буде чудово", – наголосив Роман Линдов.

Що відомо про "Ігри героїв"? Це міжнародні спортивні змагання ветеранів Збройних сил України та армій дружніх країн та людей з інвалідністю.



Головна мета "Ігор героїв" — психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед різних верств населення. Змагання відбуваються з кросфіту, стронгмену, силового фітнесу та стрільби.



Спочатку ігри задумувались як змагання серед поранених воїнів АТО, проте пізніше у змаганнях почали брати участь й інші люди з інвалідністю.