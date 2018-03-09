У Львові пройшов конкурс двійників Шевченка
У Львові встановили Шевченківський рекорд та шукали двійників великого Кобзаря.
Славетний Заповіт та Думи мої лунали сьогодні у самому серці Львова. Більше 40 хорових колективів міста та області об'єднались аби вкотре прославити великого Кобзаря.
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Також в місті пройшов конкурс двійників Шевченка. Їх було сімнадцять. Приміряли на себе і образ юного Кобзаря, і поета в літах.
Я є аматором театру у Перемишлянах, час від часу мене обирають, як Шевченком і люди побачили в мені трішки подобу генія і казали спробувати,
– розповів "двійник" Тараса Шевченка (м.Перемишляни) Ігор Довганський.
Читали вірші Шевченка не тільки його двійники. Підійти до мікрофона і продекламувати улюблені рядки з Тарасового "Кобзаря" могли всі охочі.
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