У Львові пройшов конкурс двійників Шевченка

У Львові встановили Шевченківський рекорд та шукали двійників великого Кобзаря.

Славетний Заповіт та Думи мої лунали сьогодні у самому серці Львова. Більше 40 хорових колективів міста та області об'єднались аби вкотре прославити великого Кобзаря.

Читайте також: СБУ розсекретили частину архівних документів про Шевченка

Також в місті пройшов конкурс двійників Шевченка. Їх було сімнадцять. Приміряли на себе і образ юного Кобзаря, і поета в літах.

Я є аматором театру у Перемишлянах, час від часу мене обирають, як Шевченком і люди побачили в мені трішки подобу генія і казали спробувати,

– розповів "двійник" Тараса Шевченка (м.Перемишляни) Ігор Довганський.

Читали вірші Шевченка не тільки його двійники. Підійти до мікрофона і продекламувати улюблені рядки з Тарасового "Кобзаря" могли всі охочі.