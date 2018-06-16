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У Львові прямо на вулиці застрелили чоловіка

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У Львові на перехресті вулиць Симоненка та Наукової виявили тіло чоловіка: його застрелили одним пострілом у живіт.
У Львові на перехресті вулиць Симоненка та Наукової виявили тіло чоловіка: його застрелили одним пострілом у живіт. / "Форпост"

Уночі проти 16 квітня, близько 3:00, у Львові на вулиці Науковій правоохоронці, що прибули на виклик, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області, загиблим виявився 56-річний львів’янин.

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Львів, Кримінал, вбивство, злочин, таксист
Тіло без ознак життя виявили біля кіосків, які розташовується у районі кінцевої тролейбусу №2

Львівський портал "Форпост" своєю чергою пише, загиблий проживав у цьому районі та був таксистом, однак у цю ніч чоловік не працював. Також підкреслюється, що колись він відбував покарання у місцях позбавлення волі, а минулого місяця купив батькам землю на кладовищі. Батько був на опізнанні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною статті Кримінального кодексу про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Львів, Кримінал, вбивство, злочин, таксист
ЗМІ повідомляють, що загиблий проживав у цьому районі та працював таксистом 

За інформацією місцевого видання Zaxid.net, першими на місце події прибули працівники швидкої допомоги, які виявили чоловіка вже без ознак життя. Зазначається, що його вбили одним пострілом у живіт.

Тіло загиблого знайшли поруч із кіосками на перехресті вулиць Наукової та Симоненка.

 

Цю інформацію підтверджує і ресурс "Варта 1". Також у виданні з посиланням на свідків додають, що злочин скоїли двоє чоловіків в темному одязі, які опісля побігли в бік вулиці Пулюя.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі на одному із дитячих майданчиків чоловік у стані алкогольного сп'яніння тричі вистрелив з травматичного револьвера, внаслідок чого постраждав один із батьків дітей.

Теги: Новини України Новини Львова Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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