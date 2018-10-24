У Львові п'яний водій влаштував справжню автотрощу: фото інциденту
У Львові п'яний водій влаштував справжню автотрощу. Під час руху він розбив чотири припарковані машини.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
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Від'їхати від місця інциденту водій встиг недалеко, його авто знайшли на сусідній вулиці. Сам же горе-водій просто мирно спав всередині.
На порушника склали аж вісім протоколів: чотири за вчинення ДТП, три – за втечу з місця події та один – за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Самого чоловіка ушпиталили, оскільки він перебував у стані сильної алкогольної інтоксикації.
Джерело: 24 Канал
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