У Львові п'яний водій влаштував справжню автотрощу: фото інциденту

У Львові п'яний водій влаштував справжню автотрощу. Під час руху він розбив чотири припарковані машини.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Від'їхати від місця інциденту водій встиг недалеко, його авто знайшли на сусідній вулиці. Сам же горе-водій просто мирно спав всередині.

На порушника склали аж вісім протоколів: чотири за вчинення ДТП, три – за втечу з місця події та один – за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Самого чоловіка ушпиталили, оскільки він перебував у стані сильної алкогольної інтоксикації.