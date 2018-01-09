У Львові рахують прибутки від Різдвяного ярмарку

Різдвяні свята – це не лише святкова атмосфера, а й непоганий прибуток для популярних туристичних міст. Наприклад, у Львові уже взялися підбивати підсумки різдвяного туризму.

Понад півмільйона туристів – за попередніми підрахунками львівського управління туризму, саме стільки мандрівників завітали до міста на різдвяні свята. І це на 20% більше, аніж торік.

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"Наші консультанти прийняли велику кількість туристів, це майже три з половиною тисячі відвідувачів. Якщо говорити по географії відвідувачів, то в основному це українці. До нас їдуть найбільше киян, одеситів та жителів Дніпра", – зазначила начальниця Управління туризму Львова Галина Малець.



Вподобання у мандрівників різні: хтось шукав гастрономічного задоволення, хтось – культурної програми. Туристи зізнаються: найдорожчі у Львові житло та їжа. День у місті обходиться у щонайменше тисячу гривень.

Новорічна ніч цього року була наймасштабніша за всі роки роботи ярмарку. На площі зібралося понад 50 тисяч осіб, це справді не тільки львів'яни, а й в більшості туристи,

– зазначила арт-директорка компанії "Львівські ярмарки" Ольга Гренюх.

До слова, українці повертаються до звичних робочих буднів після святкування Нового 2018 року та Різдва. Тим часом Верховна Рада відновить свою діяльність лише 17 січня. Куди ж вирушили та з ким провели свої зимові канікули відомі українські політики – читайте у підбірці сайту "24".