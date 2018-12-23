У Львові розпочалась перевірка Різдвяного ярмарку: деталі

Четверо осіб, які постраждали під час вибуху торгової ятки на Різдвяному ярмарку у Львові, перебувають під наглядом лікарів. Наразі рятувальники та чиновники міської ради перевірили решту точок ярмарку, чи не використовують і там заборонені газові балони.

"Перевіряють, чи в нас є наявний вогнегасник, чи немає ніяких ушкоджень, обігрівачів, газових балонів й так далі. Життя поділилось на до і після", – сказала продавчиня ярмарку Настя.

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Лікарі рятують життя чотирьох постраждалих від вибуху. В усіх опіки різного ступеня важкості, а одного чоловіка обпечені 50% тіла.

Двоє залишаються в важкому стані та потребують інтенсивного лікування в умовах реанімаційного відділення, ще двоє пацієнтів перебувають в центрі термічної травми. Пацієнти під дуже інтенсивним динамічним спостереженням хірургів-комбустіологів,

– прокоментував завідувач травматологічного відділення 8-ї лікарні Олександр Луговий.

П'ятого потерпілого військового парамедика 24-річного Андрія Алямського, який кинувся рятувати постраждалих, відпустили після надання допомоги.

Я зразу дав зрозуміти, що я людина, яка не має медичної освіти, але з цими пораненнями вже працював. Я запитував: як тебе звати й так далі. Працюю згідно з протоколами стандартів НАТО,

– пояснив військовий парамедик Андрій Алямський.

Усьому цьому хлопець за позивним "Док" навчився на курсах тактичної медицини під керівництвом канадських військових. І знання використовував на передовій. Зараз рятівник служить у складі артилерійської навчальної частини на Львівщині.

У міській раді повідомили, що газовий балон орендарка хатинки, у якій стався вибух, використовувала всупереч забороні. Власниця підписувала договір, що не буде використовувати газових балонів під час торгівлі. За адресою, де зареєстрована підприємиця, журналісти її не знайшли. Не відповідає і мобільний фірми. Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі комісія завершила роботу, а тому торгові ятки, які не продають гарячу їжу, відновили свою роботу.